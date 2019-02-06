Mahçupyan: AKP’li eski bakanlar yeni bir oluşum içinde

Ahmet Davutoğlu’nun başbakan olduğu dönemde danışmanlığını yapan Etyen Mahçupyan, “AK Parti’de bakanlık yapmış kişiler yeni bir oluşum içinde” iddiasında bulundu.

Fotoğraf: DHA

RS FM’de yayınlanan ve Yavuz Oğhan’ın sunduğu Bidebunudinle programında konuşan Mahçupyan, seçimden sonra AKP’nin önemli yerleri kaybetmesi halinde bu kişilerin harekete geçebileceğini belirtti.

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Bunun bir siyasi irade meselesi olduğunu kaydeden Mahçupyan, şunları söyledi: “Başımıza bir şey gelir mi, ben bu işi sonuna kadar götürebilir miyim, bende irade var mı, insanlar benim yanımda durur mu veya CHP abuk bir şey yapar mı gibi sorular var. Bu işi yapacaklar da bir şekilde ak partinin içinde kenarında olmuş muhafazakar kişiler. Ne kadar bakan vardıysa hepsini bu kişiler içinde sayabilirsiniz.”

