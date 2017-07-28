‘Mahalleliden gelen talep üzerine’: Fatih Terim’in ismi parktan silindi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Fatih Terim Parkı’nın isminin değiştirildiğini duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Taşdelen, “Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda Fatih Terim Parkı’nın adını Metin Oktay Parkı olarak değiştiriyoruz. Taçsız Kral’a saygıyla” diye yazdı.
Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda Fatih Terim Parkı'nın adını Metin Oktay Parkı olarak değiştiriyoruz. Taçsız Kral'a saygıyla.
— Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) July 27, 2017
Taşdelen’in duyurusu, Terim’in bir restoranda kavgaya karışması ve eski milli kaleci Rüştü Reçber’le ‘demeç savaşı’na girip Türkiye futbol direktörlüğü görevinden istifa etmesinin ardından geldi.