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Mahalleli fabrikayı suçladı: Tekirdağ’da binlerce ölü balık karaya vurdu

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Tekirdağ’daki barajda binlerce ölü balık karaya vurdu.

Fotoğraf: DHA

Malkara ve Şarköy ilçelerinden Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine uzanan Çokal barajından içme suyu ihtiyaçlarını karşılayıp arazi sulaması yapan köylüler balıkların karaya vurduğunu gördü.

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Sağlamtaş mahallesinde yaşayan Günay Diraga, yetkilileri göreve çağırarak durumu ‘çevre felaketi’ olarak niteledi.

“Fabrika atıkları nedeniyle baraj göleti bu hale gelmiştir” diyen yurttaş, suya insanlarla diğer hayvanların da temas ettiğini, zehirlenme ihtimalinin söz konusu olduğunu söyledi.

Diraga şunları kaydetti: “Buraya haftasonunu geçirmek için çok sayıda insan balık tutmak için geliyor. Ama şu an itibariyle barajda balık kalmadı. Yetkilileri bir an önce göreve davet ediyoruz.”

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