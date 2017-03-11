Mağlubiyeti ‘antrenör şanssızlığı’na yoran Özat: Altı yıldır hocayım, son dakika golüyle kazandığımı hatırlamıyorum

Galatasaray’a 90’ıncı dakikada Selçuk İnan’ın frikik golüyle 3-2 mağlup olan Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Ümit Özat, “Son dakika golüyle kaybetmek biraz da antrenör şanssızlığı” dedi.

‘Art arda iki penaltı çalmak her babayiğidin harcı değil’

Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, ilk yarıda Galatasaray’ın, ikinci yarıdaysa kendilerinin iyi bir oyun sergilediğini savunan Özat, maçta üç kez penaltı noktasını gösteren hakem Fırat Aydınus’u kutladı: “Tabiri caizse ilk yarıdaki Fenerbahçe maçına yakın bir performans sergiledik. Şunu çok net bir şekilde ifade edeyim. Öncelikle maçın hakemini kutlarım. Muhteşem bir maç yönetti. Öyle art arda iki penaltıyı çalmak… Tabii ki penaltıysa çalacak ama öyle herkesin, her babayiğidin harcı değil. Hiç kimse hakeme bahane bulmasın. Bana göre muhteşem bir maç yönetti. Tebrik ediyorum kendisini.”

‘Son dakika golüyle kazandığımı hatırlamıyorum’

İkinci yarıda bekleri ileri çıkartabilmek için üçlü savunmaya döndüklerini dile getiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü, şunları söyledi: “İkinci yarı biz de üçlüye döndük savunmada. Bekleri mümkün olduğunda atağa çıkarmaya çalıştık ama yine 90’ıncı dakikada elimizle taç atarken rakibe verdiğimiz, faul yapsak kaleden çok uzak bir pozisyon döndü geldi bir frikik oldu. O da kapattığımız köşeden… Galatasaray’ın Tolga ve Selçuk’la oyun kurduğunu biliyoruz. Onlara top aldırmamaya çalıştık ama malum, futbolda bunlar var. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin ama son dakika golüyle kaybetmek de biraz antrenör şanssızlığı herhalde. Altı yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Son dakika golüyle kazandığım bir maç hatırlamıyorum. Ne yapalım, olacağı varmış. Oyuncularımı özellikle ikinci yarıda göstermiş oldukları performans nedeniyle kutluyorum.”

‘Yarım penaltı gibi’

Galatasaray’ın 90’ıncı dakikada üçüncü golü bulduğu frikik çalındığında yedek kulübesinde çok sinirlendiği hatırlatılan Özat, şöyle konuştu: “Önemli takımlarda önemli oyuncular oluyor. Zaman zaman bu pozisyonlar yarım penaltı gibi oluyor. Dolayısıyla kaygılanmanız, endişelenmeniz normal. O tarz oyunculara sahip olduğunuz zaman rakip de sizden endişelenir. Dolayısıyla biz bunu futbolculuk dönemimizde de yaşadık. Bir pozisyon oluyordu, Tümer geliyordu, Alex geliyordu. Bu tarz oyuncular bu takımlar için önemli. Selçuk’u işte görüyorsunuz. Yarı penaltı gibi kullanıyor. İzlanda maçında attığı gol, bunun gibi bir sürü golü var.”

‘Sağ ayağından ne gelirse başımız üstüne’

Sarı-kırmızılıların ilk yarının uzatma anlarında Podolski’nin şutuyla skoru 2-1’e getirdiği pozisyona da ayrı bir parantez açan 41 yaşındaki teknik direktör, “Podolski’nin güçlü ayağının sol ayağı olduğunu biliyoruz. Sağ ayağından ne gelirse başımız, gözümüz üstüne diyoruz. Sol ayağını kapatın diyoruz ama işte o mesafeyi verdiğin zaman… İdmanda bile böyle rahat şut attırılmaz” ifadelerini kullandı.