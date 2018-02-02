Magazin kavgası hapiste bitti: Ergen’e omuz atan Serengil savcıya teslim oldu

Şarkıcı Gülben Ergen’in şikayeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymayan Seren Serengil bugün hapse giriyor.

Şarkıcı Gülben Ergen, Seren Serengil’in kendisine sunucusu olduğu programda ve sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Serengil için Ergen’e altı ay süreyle 30 metreden fazla yaklaşmama kararı çıkmıştı.

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Gülben Ergen, bir süre sonra Serengil’in tedbir kararına rağmen karşılaştığı bir ortamda kendisine omuz attığı gerekçesiyle savcılığa tekrar şikayette bulundu. 11’inci Aile Mahkemesi, Serengil’in 10’uncu Aile Mahkemesi tarafından hakkında verilen tedbir kararına uymadığını gerekçe göstererek, Serengil hakkında üç günlük zorlama hapis cezası verdi.

Serengil’in dosyası, üç günlük hapis cezasının infazı için dün akşam İstanbul Adalet Sarayı İnfaz ve İlamat Bürosu’na gönderildi. İnfaz savcılığı, dün akşam saatlerinde Serengil hakkında yakalama kararı çıkardı.

Sabah teslim oldu

Yakalama kararının infazını beklemeyen Serengil, bu sabah İnfaz Savcılığı’na gelerek teslim oldu. İşlemleri tamamlayan İnfaz Savcılığ Serengil’i cezaevine göndermek üzere polise teslim etti. Serengil, pazartesi günü bugün cezaevine gireceği saatte serbest kalacak.