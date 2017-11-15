‘Magazin davası’nda AYM’den emsal karar: Balkon, teras özel hayata girmez

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), sinema oyuncuları Berrak Tüzünataç ve Şahan Gökbakar’ın terasta öpüşürken görüntülenmesinin ‘özel hayat ihlali’ olmadığı yönündeki kararı emsal niteliğinde.

Karara göre eğer gizli bir yerden özel çabayla evinizin balkonunda görüntülenirseniz bu hak ihlali. Ama sokaktan görülürseniz, evinizin balkonu bile özel hayat alanına girmiyor.

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Berrak Tüzünataç ve Şahan Gökbakar, 14 Temmuz 2010’da bir televizyonun magazin ekibi tarafından Tüzünataç’ın Kabataş’taki evinin terasında öpüşürken görüntülenmişti.

Tüzünataç, şeref ve itibarının zedelendiği gerekçesiyle İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açmıştı.

Hukuk süreci şöyle gelişti:

Önce Asliye Hukuk Mahkemesi, sonrasında da Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Tüzünataç’ın tanınmış bir kişi olması sebebiyle ilgi çektiğini belirterek bu haberin yapılabileceğine karar vererek 2014’te televizyon kanalı lehine hüküm kurdu.

Tüzünataç bunun üzerine özel hayatının gizliliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

‘Bu gerekçeyle tüm vatandaşlar bize başvurabilir’

Anayasa Mahkemesi ilk etapta, vatandaşların kendilerine bu yönde bir başvuru yapabileceğine karar vererek, davayı esastan görüşmeyi kabul etti.

Anayasa Mahkemesi’nin esastan verdiği karar da dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararda şöyle dendi: “Kişinin başkaları tarafından görülebileceğini bilerek mahrem alanında kalması gereken aktivitelerini terasa taşıması durumunda bunların başkaları tarafından görülebileceğinden şikayet etme hakkı olamaz.”

Sokaktan değil uzaktan çekilseldi, Tüzünataç haklı olacaktı

Tüzünataç’ın görüntülerin evinin terasının sokaktan görülemeyeceği ve bu görüntülerin yüksek bir yerden yakınlaştırma yöntemiyle çekildiği yönünde de iddiası vardı. Anayasa Mahkemesi bu konuda da teknik olarak sözkonusu görüntünün sokaktan görülebileceğinin tespit edldiğini hatırlattı.

Mahkeme “Görüntülerin sokaktan çekilmiş olması ve görüntüdeki kişilerin sanatçı kişiliği dikkate alındığında basın özgürlüğünün içinde kalıyor” dedi.