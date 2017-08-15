Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Mağazadan başörtüsü çalarken yakalanan atanamayan öğretmen gözaltına alındı

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Samsun’da bir mağazadan 595 lira tutarında beş başörtüsü çalarken suçustü yakalanan atanamayan öğretmen 34 yaşındaki Hatice E.R., gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Canik’te Türkçe öğretmeni olan ancak atanamayan Hatice E.R., bir AVM’deki mağazada başörtüsü denemek için kabine girdi,  manyetik güvenlik alarmını kestiği başörtüleri çantasına atıp çıktı.

Reklam

Güvenlik görevlisi, Hatice E.R.’nin eli boş çıkmasından şüphelenip kabini kontrol ettiğinde, yerde manyetik alarmları gördü.

Polis, çantasında beş başörtüsü bulduğu Hatice E.R.yi gözaltına aldı.


Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

ODTÜ Gökçek’in ‘aç-kapa’ yoluna direniyor: 24 hektar orman yok olur

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, üniversiteden geçmesi planlanan Malazgirt ile Bilkent bulvarlarını birleştirecek 2,1 kilometrelik tünel yolun “aç kapa” yöntemiyle yapılmaması konusunda ısrarlı olduklarını söyledi.

HDP’nin nöbeti İzmir’de: ‘İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir’

HDP’nin Vicdan ve Adalet Nöbeti, son durağı olan İzmir’de yürüyüşle başlarken, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, “İzmir’de olduğumuz için mutluyuz. İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir. İzmir hiçbir zaman genel başkanları, milletvekilleri ve belediye eşbaşkanlarını tutuklayan bir politikaya destek vermedi; kimseye belli bir yaşam tarzı dayatmadı” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...