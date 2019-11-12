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Yaramazlara biraz batar!

Mağazada denediği ceketin cebinde unuttuğu cüzdanına altı ay sonra kavuştu

Adıyaman’da yaşayan Kadir Şahin, bir mağazada denediği ceketin cebinde cüzdanını unuttu. Mağaza sahibi durumu altı ay sonra fark ederek cüzdanı ona iletti.

Fotoğraf: DHA

Mayıs ayında mağazaya giden Şahin, cüzdanını kabinde bırakmamak için denediği ceketin cebine koydu. Ceketi satın almadı; cebinde cüzdanı unutarak mağazadan ayrıldı. Daha sonra cüzdanı kaybettiğini fark etti ancak nerede unuttuğunu hatırlamadı.

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Mağaza sahibi Ahmet Taşkın, bugün kıyafetleri düzenlerken, bir ceketin cebinde cüzdan olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Mağazaya giden polis, içinde kimlik, 250 lira para ve banka kartı olan cüzdanın Şahin’e ait olduğunu belirledi. Cüzdan, mağazaya davet edilen Şahin’e tutanak karşılığında teslim edildi.

Şahi, emniyet teşkilatı ve mağaza sahibine teşekkür ederek, aylar sonra cüzdanını bulduğu için mutlu ve şaşkın olduğunu söyledi.

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