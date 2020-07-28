Mağaza müdürü, maske takmasını istediği müşterinin saldırısına uğradı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki bir mağazanın müdürü Salih Ergün, maske takmasını istediği müşterinin saldırısına uğradı.

Fotoğraf: DHA

Olay, dün öğle saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi’nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Ergün, bayram alışverişi için ailesiyle mağazaya giden müşteriyi maske takması konusunda uyarınca tartışma çıktı. Müşteri Yunus E., elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkardı ve tekme-tokat saldırdı.

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Başına darbe alan Ergün yaralanırken, mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Başı kanlar içinde kalan Ergün, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaşı ve dudağına dikiş atıldı.

Polis merkezinde ifadesi alınan Yunus E. serbest bırakıldı; maske takmaması nedeniyle para cezası uygulandı.

Ergün müşterinin maske takmaması nedeniyle personel tarafından uyarıldığını, kasada tekrar aynı uyarının yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Kasada uyarılmasına rağmen elindeki ürünleri fırlattı. Biz de bunun bizlik bir şey olmadığını devletin vermiş olduğu bir karar olduğunu açıkladık. Burada ailelerin, çocukların, hamile kadınların alışveriş yaptıklarını, maske takılmasının zorunlu olduğunu söyledik. Bize saldırmaya başladı. İlk başta başka bir arkadaşımıza saldırdı, sonra ben kasadan çıktım araya girmeye çalıştım. Sonra direkt bana yönelmeye başladılar. Küfür ettiler, biz sadece ailelerin olduğunu çıkıp gitmelerini istedik. Kendileri bize saldırmaya devam etti. Şikayetçiyiz sonuna kadar.”