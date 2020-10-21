Mağarada izinsiz kazı yaparak ele geçirdiği tarihi eseri satmaya çalışan kişi gözaltında

Kocaeli’de, Roma dönemine ait olduğu belirlenen Kybele sunağını satmak isteyen bir kişi gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, eserin Kandıra ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınan mağaradan izinsiz kazı sonucu çıkarıldığını tespit etti.
Üzerinde kadın ve aslan figürü bulunan heykeli (Kybele sunağı) satmayı planladığı belirlenen M.Ö. yakalandı.
yapılan operasyonda, eser satışı yapmak isteyen M.Ö. yakalandı.