Mağara devrinden aramıza hoşgeldin Şevki bey

NEVŞİN MENGÜ

Şevki Yılmaz’ı ilk gençlik yıllarımdan, ihramından fışkıran sırt kılları, ihramın içinde yaptığı ateşli konuşmasından hatırlıyorum. Aynen şöyle haykırıyordu: “Madem eşitlikten yanasın be pezevenk adam, hanımını yolla da bu eşitlik sağlansın!” Yılmaz cızırtılı sesiyle “Pezevenk” diye kıllı kollarını sallayarak haykırdıkça kalabalık da “Heeey heeeey” diye söylediklerini alkışlıyordu. Gel zaman git zaman, aradan yıllar geçti, ben yaşlandım Şevki Yılmaz halen kendince ‘pezevenk avcısı’.

Yıllar sonra Şevki Yılmaz karşımıza Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde yaptığı konuşmayla çıktı. Şevki Yılmaz, saçma sapan konuşmasında pek çok şey dedi. Şu kısmı ise konuşmanın tabiri caizse ‘highlight’ıydı: “Şu hale bak ya. Kızın diyor eve dostuyla gelirse saygılı olacaksın. Vay vay vay. Bir de çay ısmarlayalım kavata öyle mi? Allah ıslah etsin ya. Kadın diyor bir dostunu eve getirdi sakın ha kadına el kaldırma hapse girersin diyor. Yahu ne zaman pezevenkliği siz medeniyet yaptınız. Allah’tan korkun ya.”

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Şevki Yılmaz aramıza mağara devrinden katıldığı için, yapmak istediği şey muhtemelen kızının erkek arkadaşının kafasını patlatmak, öldürmek falan. Çünkü aksi durumu tahayyül edemediği gibi, büyük ölçüde hakimiyeti altında olduğu için buna izin vermiyor.

Peki Şevki Yılmaz, çıktı geldi neden bunları söylüyor. Şevki Yılmaz’ın saçma konuşmasından daha önemli olan, Yılmaz’ı o salonda dinleyenler. Tayfun Atay yazısında bu konuya ilişkin önemli detayları sıralamış: “Rize İl Emniyet Müdürü orada. Müslüman burjuvazimizin amiral gemisi MÜSİAD’ın Rize Şube Başkanı orada. Rize İl Müftü Yardımcıları ve ilçe müftüleri orada… AKP irtibatlı zevatı saymıyorum. Tabii bilumum Kur’an kursu ve dinî vakıf temsilcilerini de…”

Şevki Yılmaz üniversite konferans salonlarını kadın düşmanlığı ve küfürlerle inim inim inletiyor çünkü sonunda ödüllendirileceğini biliyor.

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Birgün gazetesinden Deniz Sarı, 2002’den bu yana ‘yetkili ve etkili’ şahsiyetlerin kadınlarla ilgili beyanatlarını sıralamış.

Buna göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kadınların “İş istiyoruz sayın bakanım” sözlerine karşılık olarak “Evdeki işler yetmiyor mu” yanıtını verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, “Kadınsa o da iffetli olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak, bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak” ifadelerini kullandı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Erdoğan için ‘Dombra’ şarkısını değiştirerek yazan Uğur Işılak, katıldığı bir televizyon programında “Kadının fıtratında erkeğe köle olmak var” dedi.

Kadınların çalışmasına karşı çıkan Ömer Tuğrul İnançer hamile kadınlar için “Hamile kadınların sokakta gezmesi doğru değil” diye konuştu.

Eski sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2015 yılının ilk bebeğini ziyaret ettiği sırada “Annelerin, annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları gerekir” ifadelerini kullandı.

Eski milli savunma bakanı Vecdi Gönül “Türk hanımları evinin süsüdür, erkeğinin şerefidir, Batı kadınları maalesef ezilmektedir” dedi.

Maşallah kadın düşmanlığı yapanın sırtı yere gelmiyor