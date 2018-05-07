‘Magandalar’ nişanda havaya ateş açtı, 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

‘FETÖ’ye finansal destek sağlamak iddiasıyla tutuklu işadamı Ahmet Küçükbay’ın itirafçı olduğu ve 84 kişinin ismini verdiği belirtildi. Küçükbay’ın ismini verdiği kişiler arasında AKP’li üç vekil ve ‘Gavat’ıyla meşhur eski Sakarya valisi Hüseyin Avni Coş da bulunuyor.