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Yaramazlara biraz batar!

‘Magandalar’ nişanda havaya ateş açtı, 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Isparta’da nişanda havaya ateş açılmasının ardından kurşun isabet eden 19 yaşındaki Arif Can Çetin hayatını kaybetti.

Yalvaç ilçesine bağlı Bahtiyar Köyü’nde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Arif Can Çetin, dün akşam Çamharman köyünde bir nişan törenine katıldı.

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Bazı davetliler, saat 23.00 sıralarında havaya ateş açtı. Çetin’in göğsüne kurşun isabet etti. Ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne götürülen genç hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden gencin son görüntüsü – Fotoğraf: DHA

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Çetin’in hangi tabancadan çıkan kurşunla öldüğü balistik inceleme sonucu belirlenecek.

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Arif Can Çetin’in evlat edinildiği ve ailenin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

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