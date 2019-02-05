Diken

Yaramazlara biraz batar!

Maduro kuşatıldı: Komşularından Venezüela ordusuna ‘Guido’ya biat’ çağrısı

Çoğu üyesi Venezüela’nın komşusu Lima Grubu, Venezüela ordusunu kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu tanımaya çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

‘Venezüela’daki krize barışçıl çözüm bulma’ amacıyla 2017’de oluşturulan Lima Grubu’nun kurucuları arasında Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Meksika, Peru, Panama, Paraguay ve Kanada yer alırken Saint Lucia ve Guyana sonradan dahil olmuştu. Lima Grubu geçen ay göreve başlan Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu tanımayacağını duyurmuştu.

Reklam

Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti.

Guaido ise destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak 2019’da kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmişti. 

Reklam

Guaido’yu ilk olarak ABD daha sonraysa Brezilya, Kanada, Paraguay, Kolombiya, Arjantin, Peru, Ekvador ve Kosta Rika devlet başkanı olarak tanımıştı. Dün de Fransa, İspanya, Britanya, Portekiz, İsveç, Danimarka, Avusturya ve Almanya Guaido’yu ‘geçici başkan’ olarak tanıdıklarını açıkladı.

Guaido’nun yol haritası muhatap alınmalı

Lima Grubu’nun 10 üyesi Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Peru, Şili ve Kanada’nın temsilcileri Kanada’nın başkenti Ottawa’da bir araya gelerek Venezüela’daki gelişmeleri görüştü.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada “Lima Grubu Venezüela Silahlı Kuvvetleri’ne başkomutan sıfatıyla geçici devlet başkanına bağlılığını bildirmesi çağrısında bulunuyor” dendi.

Farklı uluslararası aktörler tarafından başlatılan müzakere girişimlerinin Maduro tarafından manipüle edildiği belirtilen açıklamada, bütün diplomatik girişimlerin Guaido’yu ve onun yol haritasını muhatap alması gerektiği savunuldu.

BM: Venezüela krizinde hiçbir grubun yanında değiliz

Maduro sıkışıyor: Sekiz Avrupa ülkesi Guaido’yu tanıdı

Sosyalist Maduro’dan dini mesajlar: İsa mesih gibi bir işçiyim

Maduro muhalefeti ‘gördü’: Venezüela’da parlamento seçimlerine gidilecek

Venezüela ordusunda ilk başkaldırı: Havacı general muhalefet liderine biat etti

ABD Maduro için aceleci: Diktatörlüğüne son vermenin vakti geldi

Venezüela, Birleşik Arap Emirlikleri’ne nakit avro karşılığı 15 ton altın satıyor

AB, Venezuela krizinde temas grubuna öncülük edecek: Daha fazla yaptırım sinyali

ABD, Türkiye ile Venezüela arasındaki altın ticaretini soruşturuyor: Harekete geçebiliriz

Avrupa Parlamentosu, muhalif Venezüelalı lideri geçici devlet başkanı olarak tanıdı

ABD’den Venezüela’ya yaptırım sinyali: Maduro ile iş yapmayın!

Trump: Maduro muhalefetle müzakere yapmaya istekli

Venezüela yargısı Guaido için devrede: Ülkeden çıkışı yasaklanabilir

Venezüela: Maduro karşıtı eylemlerde 35 kişi yaşamını yitirdi, 850 kişi gözaltında

ABD Venezüela’nın muhalif lideri Guaido’nun ‘atadığı’ temsilciyi kabul etti

Venezüela: Kim Maduro’dan, kim Guaido’dan yana?

Venezüela: İsrail de Guaido’yu ‘yeni devlet başkanı’ olarak tanıdı

AB ile Venezüela arasında ipler gerildi: Maduro seçimlere gidilmeyeceğini açıkladı

AB Maduro’ya mühlet verdi: Yeni seçim olmazsa Guaido’yu başkan sayacağız

Rusya Venezuela’da arabuluculuk yapmayı önerdi

Almanya ne Maduro’yu ne Guaido’yu tanıyor: Venezüela’da seçimler yenilensin

Beyaz Saray, Venezuela’nın petrol gelirini muhalif lidere aktarmaya çalışıyor

Maduro’ya arka çıkan Erdoğan: Trump’ın Venezuela açıklaması beni şok etti

Erdoğan, Trump’ın tanımama kararı aldığı Maduro’ya telefon etti: Dik dur kardeşim

ABD’den Maduro’ya rest: Diplomatları Venezuela’dan çekmiyoruz

Trump Venezuela muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıdı, dünya bölündü

CNN: Trump, Venezuela’nın muhalefet liderini başkan olarak tanıyacak

Maduro’nun gazabı: Venezuela da Wikipedia’yı yasakladı

Paraguay, Venezüela ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti

Venezuela meclisi, başkan Maduro’yu yasadışı ilan etti: Orduyu göreve çağırdılar

Muhalif partiler yasaklandı: Venezuela’da yerel seçimin galibi Maduro

New York Times yazdı: ABD, Venezuela ordusuyla darbe için görüştü


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...