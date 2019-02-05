Maduro kuşatıldı: Komşularından Venezüela ordusuna ‘Guido’ya biat’ çağrısı

Çoğu üyesi Venezüela’nın komşusu Lima Grubu, Venezüela ordusunu kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu tanımaya çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

‘Venezüela’daki krize barışçıl çözüm bulma’ amacıyla 2017’de oluşturulan Lima Grubu’nun kurucuları arasında Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Meksika, Peru, Panama, Paraguay ve Kanada yer alırken Saint Lucia ve Guyana sonradan dahil olmuştu. Lima Grubu geçen ay göreve başlan Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu tanımayacağını duyurmuştu.

Reklam

Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti.

Guaido ise destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak 2019’da kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmişti.

Reklam

Guaido’yu ilk olarak ABD daha sonraysa Brezilya, Kanada, Paraguay, Kolombiya, Arjantin, Peru, Ekvador ve Kosta Rika devlet başkanı olarak tanımıştı. Dün de Fransa, İspanya, Britanya, Portekiz, İsveç, Danimarka, Avusturya ve Almanya Guaido’yu ‘geçici başkan’ olarak tanıdıklarını açıkladı.

Guaido’nun yol haritası muhatap alınmalı

Lima Grubu’nun 10 üyesi Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Peru, Şili ve Kanada’nın temsilcileri Kanada’nın başkenti Ottawa’da bir araya gelerek Venezüela’daki gelişmeleri görüştü.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada “Lima Grubu Venezüela Silahlı Kuvvetleri’ne başkomutan sıfatıyla geçici devlet başkanına bağlılığını bildirmesi çağrısında bulunuyor” dendi.

Farklı uluslararası aktörler tarafından başlatılan müzakere girişimlerinin Maduro tarafından manipüle edildiği belirtilen açıklamada, bütün diplomatik girişimlerin Guaido’yu ve onun yol haritasını muhatap alması gerektiği savunuldu.



