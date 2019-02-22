Maduro’nun kapattığı Brezilya sınırında orduyla halk arasında çatışma: İki ölü

Venezuela’nın kapattığı Brezilya sınırında güvenlik güçleriyle yerli halk arasında çıkan çatışmada iki kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.

Fotoğraf: NTV

NTV’nin haberine göre Maduro yönetiminin Brezilya sınırını kapatmasının ardından bölgedeki güvenlik güçleriyle Venezuelalılar arasında gerginlik başladı. Güvenlik güçleri yerlilere ateş açtı.

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Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün Brezilya sınırının yeni bir açıklamaya kadar kapatıldığını söylemişti.

Sınırı kapatma kararını ‘halkı korumak’ için aldığını söyleyen Venezüelalı lider ‘yardım’ tartışmalarının ‘ABD’nin işgal stratejisinin bir parçası’ olduğunu ve ‘bu şova izin vermeyeceğini’ söylemişti.

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Ülkedeki muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya olduğunu savunarak, ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Venezüela krizi

Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti.

Meclis Başkanı Juan Guaido ise destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak 2019’da kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmişti.