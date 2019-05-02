Maduro’dan muhalefete orduyla ‘gözdağı’

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonu ve sosyal medyadan yayımlanan görüntülerde ordu mensupları ile bir araya geldi.

Fotoğraf: Twitter

Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis de Maduro’yu yasadışı ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Meclis Başkanı Juan Guaido, destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak’ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.

Reklam

BBC Türkçe’nin haberine göre, ordunun Maduro’ya destek verdiğini göstermek için yapılan ziyarette Savunma Bakanı Vladimir Padrino ve ordunun en üst düzey isimlerinden, stratejik planlama ile operasyonlardan sorumu komutan Remigio Ceballos da hazır bulundu.

Estamos en marcha permanente por la Patria, con máxima moral para enfrentar las traiciones, desarmar las conspiraciones golpistas y cuidar la Paz de la República. pic.twitter.com/tKIvgRfg76 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 2, 2019

Maduro, yaptığı açıklamada, silahlı güçlerin ‘birleşmiş, bir arada ve anayasal düzene bağlı’ olduğunu söyleyerek, ‘darbecilere ve yalancılara karşı ordunun moralinin yerinde olduğunu’ vurguladı.