Maduro ‘Yol arkadaşıyız’ dedi: Erdoğan’a Bolivar’ın kılıcı ve özgürlük madalyası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Venezuela’da özel jestler içeren bir törenle karşılanırken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “Türkiye bizim yol arkadaşımız” dedi.

Bayrak kaldırma jesti

Erdoğan, Maduro tarafından başkent Karakas’ta törende karşılandı. Alışılmış ritüellere ek olarak tören kıtasının İstiklal Marşı’nı sesli olarak okuması dikkat çekerken iki lider ellerinde kağıttan Türk bayrakları sallayan çocukların önünden geçti. Bu sırada yerde bir Türk bayrağı gören Maduro’nun kaldırıp Erdoğan’a vermesi dikkat çekti. Maduro bu hareketiyle, Erdoğan’ın törenlerde protokol dizilimi için konmuş Türk bayraklarını kaldırıp cebine koymasına bir göndermede bulundu.

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‘El Libertador’ nişanı ve Bolivar’ın kılıcı

Baş başa görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Erdoğan’a Maduro tarafından Venezuela’nın en yüksek şeref nişanı ‘El Libertador’ (Özgürleştirici) nişanı ve Simon Bolivar’ın (Güney Amerika tarihinde özgürlüğün simgesi devlet adamı) kılıcının replikası verildi.

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Erdoğan şunları söyledi: “Bu nişanın Türkiye ile Venezuela arasındaki dostluğun timsali olacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizi daha da geliştirmek maksadıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek bu devlet nişanı, gerekse Simon Bolivar’ın bu kılıcının replikası şahsım ve milletim olarak bizlerde unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerek orijinal gerekse replika olarak 50’ye yakın kılıç var, bir tanesi de Simon Bolivar’ın kılıcı olacaktır.”

Türkiye’nin Latin Amerika’ya açılım politikasında Venezuela’nın önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen cumhurbaşkanı, “2017’de 154 milyon dolar olan ticari hacmimiz 2018’de 1 milyar doları aşmış vaziyette. Ekonomilerimiz birbiriyle yarışmıyor, tam tersine bir birini tamamlıyor. Türkiye ile Venezuela arasındaki beşeri ve ticari münasebetlerin daha da güçleneceğine inanıyorum” diye konuştu.

Erdoğan, ‘FETÖ‘ bünyesinde Venezuela’da faaliyet gösteren iki okulun kapatılarak Maarif Vakfı’na devredildiğini söylerken, “Caracas’ta bir cami inşaatı için yer talebinde bulundum, kendisi de bunu uygun buldu” dedi.

Erdoğan’dan ‘seçilmiş hükümet’ vurgusu

16 seçim kazanmış bir partinin genel başkanı olduğunu hatırlatan cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Venezuela bugün Filistin davasının en güçlü destekçileri arasındadır. Venezuela’nın bu asil tavrının, belli ülkeleri, işgal ve sömürüden beslenen kesimleri rahatsız ettiğini biliyorum. Maduro’nun canına kast etmelerinin sebeplerinden biri de budur. Demokrasiye inanmış bir insan olarak halkların iradesinin üzerinde bir irade görmüyorum. Ama bize maalesef batıda diktatör ya da sultan derler. Çok ortak yanımız var görüyorsunuz. Bizi halkımız iş başına getirdi. Başkaları iş başına getirmedi. Sayın Maduro’ya suikast düzenlendi. Biz 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Halkın iradesi ile işbaşına gelen dostum Maduro’yu alkışlamaktır bana düşen. Kendisine yapılan suikast girişimini lanetliyorum. Bu büyük bir alçaklıktır. Bunları biz 2016, 15 Temmuz’da yaşadık. Bize de aynı şekilde suikast girişiminde bulunuldu. 251 vatandaşımız şehit oldu. Biz bunları yaşadık. Biz yaşadık, başkaları yaşamasın.”

Türkiye’den inşaat, Venezuela’dan petrol

Maduro da, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden memnuniyetini ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye’ye bir çok kez geldim. Türk insanlarına sizinle sevgilerimi gönderiyorum. Emin olun asıl bundan sonrası önemli. 2019-2020 bizim için çok önemli. Sayın Erdoğan ile 2030’a kadar ilişkilerimizi konuştuk. İki ülke olarak bundan sonra tarih yazacağız. Venezuela Türk yatırımları konusunda her sektör için açıktır. Petrol, altın gibi alanlar da buna dahildir. Türkiye’nin desteğiyle site ve uydu kentler yapılacak. İnşaat konusunda mucize yaratacağız. Kendimizi Ankara’da gibi hissedeceğiz. Türkiye bizim yol arkadaşımız oldu.”

Maduro’dan ‘lider ülke vurgusu

Bağımsız ülkeler hattında Türkiye ve Venezuela’nın lider durumunda olduğuna dikkati çeken Maduro şöyle devam etti: “Biz bu mesajı birlikte inşaa ediyoruz. Türkiye, Avrasya bölgesinde lider. Türkiye’nin son bin yılda oynadığı rol çok büyük. Dünya kültürüne ve politikasına verdiği katkı büyük. Türkiye, dünyayı tekrar uyandırdı. Venezuela yeni bir dönemin altına imza atacak. 2010 Kasım ayında Türkiye’ye giden ilk Dışişleri bakanı oldum. İlk defa 68 yıl içinde bir Türkiye Cumhurbaşkanı’nı ağırlıyoruz. Tarihi bir gün yaşanıyoruz.”