Maduro sıkışıyor: Sekiz Avrupa ülkesi Guaido’yu tanıdı

Fransa, Venezüela’daki muhalif lider Juan Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdı. İlerleyen dakikalarda İspanya, Britanya, Portekiz, İsveç, Danimarka, Avusturya ve Almanya’nın da aynı yönde karar aldığı duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Venezüela lideri Nicolas Maduro, 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü.



Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Muhalif lider Meclis Başkanı Juan Guaido ise destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak 2019’da kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmişti.



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Guaido’yu ilk olarak ABD daha sonraysa Brezilya, Kanada, Paraguay, Kolombiya, Arjantin, Peru, Ekvador ve Kosta Rika devlet başkanı olarak tanımıştı.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump dün CBS kanalına verdiği söyleşide Venezüela’ya asker göndermenin ‘değerlendirilen seçeneklerden biri’ olduğunu söylemişti.

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Maduro ise 2 Şubat’ta bu sene içinde erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

AB ülkelerinin verdiği süre doldu

Britanya, Fransa, İspanya, Almanya ve Belçika ise 27 Ocak’ta, sekiz günlük süre vererek, erken seçimlere gidileceği açıklanmazsa Guaido’yu ‘devlet başkanı’ olarak tanıyacağını açıklamıştı. Söz konusu süre bugün doldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdıklarını açıkladı.

France Inter radyo kanalına konuşan Le Drian, “Juan Guaido’nun yeni seçimleri düzenleme meşruiyeti olduğunu düşünüyoruz” dedi. “Halk sokakta, halk değişim istiyor” diyerek söz konusu krizden tamamıyla meşru bir başkanlık seçimiyle çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Fransa’nın ardından, önce İspanya daha sonra da Britanya Guadio’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak resmen tanıdığını duyurdu.

İspanya Başbakanı Minister Pedro Sanchez ‘özgür ve adil’ seçimlerin mümkün olan en kısa sürede yapılması için çağrı yaptı.

