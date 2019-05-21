Maduro: Erken seçim yapalım

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Juan Guaido’nun liderliğindeki Ulusal Meclis’e erken seçim çağrısı yaptı.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensuplarının düzenlediği mitingde konuşan Maduro, ülkedeki krizin aşılması için erken seçime gitmeyi teklif etti.

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Venezüela’da bir sonraki kongre seçimi mevcut planlara göre 2020 yılında yapılacak.

Maduro, “Son beş yıldır meşruiyeti bulunmayan yegane yasama organını meşrulaştıracağız. Ulusal Meclis için erken seçime gidelim ve kimin halk desteğine sahip olduğunu görelim. Bakalım kimin halkta karşılığı var, bakalım kim kazanacak?” dedi.

Venezuela Ulusal Meclisi, 2019 Ocak ayında Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ‘yasa dışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralmaları için ordudan destek istemişti.