Maduro, Brezilya sınırını kapatıyor: Gerekçe ‘halkı korumak’

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya sınırının bugün yerel saatle 20.00’de yeni bir açıklamaya kadar kapatılacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, kararını canlı yayında duyuran Maduro, kararın gerekçesini ‘halkı korumak’ olarak açıkladı.

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Brezilya, Venezuela sınırına ‘insani yardım’ göndereceğini açıklamıştı. Maduro, ‘yardım’ dağıtım merkezi olarak kullanılacağı açıklanan Hollanda’nın kontrolündeki Curacao Adası’yla deniz ve hava ulaşımını da askıya almıştı.

Venezüelalı lider ‘yardım’ tartışmalarının ‘ABD’nin işgal stratejisinin bir parçası’ olduğunu ve ‘bu şova izin vermeyeceğini’ söyledi.

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Ülkedeki muhalefet 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya olduğunu savunarak, ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Venezüela krizi

Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti.

Meclis Başkanı Juan Guaido ise destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak 2019’da kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmişti.