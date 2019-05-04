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Yaramazlara biraz batar!

Maduro: ABD’nin olası saldırısına karşı silahlarla hazır olmalıyız

Venezüela Devlet Başkanı Maduro, askerlere yaptığı konuşmada, ABD’nin olası bir saldırısına karşı hazırlıklı olunmasını istedi ve ‘her an silahlarla hazır olmaları gerektiğini’ söyledi.

Fotoğraf: Retuers

Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis de Maduro’yu yasadışı ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Meclis Başkanı Juan Guaido, destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak’ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.

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ABD’nin, Venezüela’nın kaynaklarını ele geçirmek istediğini söyleyen Maduro, “ABD’nin ülkemizi zayıflatmak için farklı bir savaş tarzı var. Bir grup darbeci hainle, Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetlerini ortadan kaldırmak için çok para harcayarak kurdukları komploları var” diye konuştu.

‘Chavez’e sadık olmalıyız’

Orduya güvendiğini vurgulayan Maduro şu ifadeleri kullandı: “Bir grup hainin yaptığı, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerini asla kirletemez. Her zaman General Hugo Chavez’e sadık olmalıyız. Eğer bir gün Amerikan imparatorluğu bu topraklara dokunmaya kalkışırsa, vatanı korumak için elimizde silahlarla her zaman hazır olmalıyız.”

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