Madridli eczacı: Sokakta satılan marihuana dışkı içeriyor

İspanyol bir eczacı, başkent Madrid’de satılan marihuanaların çoğunun tehlikeli seviyede dışkı maddesi içerdiğini saptadı.

Fotoğraf: Reuters

El País’in haberine göre eczacı José Manuel Moreno Pérez, Madrid’in merkez ve banliyölerindeki uyuşturucu satıcılarından aldığı marihuanaların, insanlar tarafından tüketilmeye uygun olup olmadığını belirlemek için araştırma yaptı. Pérez ve ekibi numuneleri şekillerine göre ‘palamut’ ve ‘külçe’ olarak sınıflandırdı.

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İnceleme sonucunda palamut sınıfındaki marihuanaların yüzde 93’ünün, külçe sınıfındakilerin ise yüzde 29.4’ünün tehlikeli seviyede dışkı maddesi içerdiği tespit edildi.



Numunelerin yüzde 88.3’ünün tüketime uygun olmadığı belirlendi.

