Madrid’deki binada patlama

İspanya’nın başkenti Madrid’in merkezindeki bir apartman binasında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz kesin olmamakla beraber gaz sızıntısı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtildi.

Reklam

Uluslararası basın kuruluşları binada mahsur kalanların olduğunu ve en az iki kişinin öldüğünü, altı kişinin yaralandığını duyurdu.

Polis, aparmanın bulunduğu bölgeden uzak durulmasını istedi. Binanın yakınındaki bir huzur evinin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, binanın ağır hasar aldığına işaret ediyor.