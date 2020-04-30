Madrid’de karantina eğlencesi: Balkon sineması

İspanya’nın başkenti Madrid’de belediyenin dev mobil ekranı mahalle mahalle gezerek karantinadaki insanlara balkonlarından sinema deneyimi yaşatıyor.

Fotoğraf: BBC

Bir sinemaseverin belediye meclisine talebinden yola çıkarak başlatılan uygulamada akşam saatlerine doğru balkonlarına çıkan Madridliler ‘corona öncesi dünyada’ olduğu gibi birlikte film izleme deneyimi yaşayabiliyor.

Reklam

Corona virüsü salgını nedeniyle altı haftadır sıkı karantina önlemleriyle yaşayan Madridliler uygulamadan memnun. Ellerinde patlamış mısırla balkona çıkıp film seyrediyorlar. Film gösterimleri öncesinde ve sonrasında izleyiciler tarafından alkışlanan uygulama, özellikle başkalarıyla bir şeyler yapma özlemini giderdiği için tek başına yaşayanları memnun ediyor.