Diken

Yaramazlara biraz batar!

Madrid’de barın müdavimleri içkilerini önden ödeyerek destek oldu

İspanya’nın başkenti Madrid’de salgın nedeniyle batmak üzere olan bir barın imdadına müşterileri yetişti.

Fotoğraf: Reuters

El miniBAR isimli mekanın müdavimleri her şey normale döndüğünde keyifle yudumlayacakları içkilerin parasını önden ödeyerek destek oldu.

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Ekim ayı sonunda bir video yayınlayarak ayakta kalmak için müşterilerinden yiyecek ve içeceklerinin parasını önceden ödemesini isteyen mekanın çağrısına 400’ün üzerinde müşteriden yanıt geldi.

Mekan yaklaşık 40 bin avro (380 bin 450 lira) topladı.

Mekanın sahibi para verenlerin telefon numaralarıyla birlikte bir liste tuttyor. Böylece günü geldiğinde önden ödedikleri miktarı hesaplarından düşecek.

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