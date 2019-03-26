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Yaramazlara biraz batar!

Madrid Üniversitesi’nin araştırması: İnsan bünyesi 90’ında bile beyin hücresi üretiyor

İspanya’daki Madrid Üniversitesi’nde görevli biliminsanlarının araştırması, insan bünyesinin sanılanın aksine 90’lı yaşlarda bile yeni beyin hücresi ürettiğini ortaya koydu.

Görsel: BBC

BBC’deki habere göre ‘Doğduğumuzda beyin hücremiz ne kadarsa onunla yaşıyoruz, yaşam içinde yenisi üretilmiyor’ savıyla ters düşen bir çıkarım yapan araştırma ekibi 43-97 yaş grubunda hayatını kaybeden 58 kişinin beynini inceledi.

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Beynin hafıza ve yön bulmada önemli rolü olan bölgesi hipokampusa odaklanan araştırmacılar ‘henüz olgunlaşmamış’ veya ‘yeni’ nöronlar (sinir hücresi) tespit etti.

Araştırma ekibinden Dr. Maria Llorens-Martin, elektrik sinyalleri yollayan nöronların önemine değinerek, “Yeni şeyler öğrendikçe yeni nöronlar ürettiğimizi düşünüyorum ve araştırma sonuçları bu üretim sürecinin hayatımızın her safhasında sürdüğünü gösteriyor” dedi.

Alzheimer hastalarında nöron sayısının hızla düştüğünün saptandığını da vurgulayan Llorens-Martin, şunları söyledi: “Başlangıç safhasında nöronlarda yüzde 30 azalma oluyor. Bu azalmanın nedenini çözebilirsek Alzheimer tedavisi için de önemli adımlar atabiliriz.”

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