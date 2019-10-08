Madrid, nüfusu kontrolden çıkan papağanları ‘kamu sağlığı için’ öldürecek

İspanya’nın başkenti Madrid’de yeşil papağanlar, (myiopsitta monachus) nüfuslarındaki artış ekolojik dengeyi bozup kamu sağlığı için risk oluşturduğu gerekçesiyle itlaf edilecek.

Fotoğraf: El País

The Guardian’da yer alan habere göre, Madrid Kent Konseyi yeşil papağanların hastalık bulaştırma riski ve şehrin ağaçlarına inşa ettikleri dev yuvalarının yarattığı tehlike nedeniyle nüfuslarını azaltmak için hazırladığı planı açıkladı.

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Konsey bu kararını bir araştırmanın üç yıl önce nüfusu 9 bin olan yeşil papağanların sayısının bugün 12 bin olduğunu göstermesinin ardından verdi. 2015 yılında ise sayıları sadece 1700’dü.

Kökeni Arjantin olan yeşil papağanlar sekiz yıl önce ev hayvanı olarak beslenmeleri yasaklanana kadar ithal edilerek ülkeye giriyordu.

Konseyden yapılan açıklamada hızla artan yeşil papağan nüfusunun diğer türlerin beslenmesine zarar verdiği, büyük yuvalarını inşa etmek için ağaçlara zarar verdikleri vurgulandı. Yeşil papağanların yuvalarının büyüklüğü 200 kilograma kadar çıkabiliyor. Konsey bunun hem ağaçlar hem de insanlar için büyük tehlike arz ettiğini belirtti.

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Açıklamada ayrıca bu türün papağan ateşi, kuş gribi ve salmonella gibi virüslerin insana geçmesine de neden olabileceği belirtildi.

Konseyin çevre temsilcisi Borja Carabante ocak-ağustos döneminde toplam 197 şikayet aldıklarını beilrterek, “İnsanlar için büyük bir endişe haline geldikleri ve çok fazla şikayet aldığımız için yeşil papağan nüfusunu azaltmak ve denetim altına almak için bir plan devreye sokacağız” dedi. Konsey İspanyol Kuşbilimi Derneği, SEO Birdlife ile birlikte çalıştıklarını, önümüzdeki aylarda ‘insani itlaf’ ve kısırlaştırma yöntemlerine başlanacak.