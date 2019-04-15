Madonna yeni albümünde ajan oluyor: Madame X

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı bulunna ABD’li şarkıcı Madonna, yeni albümünü Instagram hesabından duyurdu: Madame X.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Farklı kıyafetle görüntülendiği videoyu paylaşarak tanıtım yapan ünlü şarkıcı hayranlarına şöyle seslendi: “Yeni albümün adını Madame X koymaya karar verdim. Madame X dünyayı gezen bir ajan. Sürekli kimlik değiştiriyor. Karanlık yerleri aydınlatıyor. Madame X bir dansçı, bir profesör, bir devlet başkanı, bir tutuklu, bir öğrenci, bir anne, bir çocuk, bir öğretmen, bir rahibe, bir fahişe, bir aziz ve aşk yuvasında bir ajan. Ben Madame X’im.”

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Madonna bir önceki albümü ‘Rebel Heart’ı 2015 yılında piyasaya sürmüş, geçen hafta ise İsrail’de, mayıs ayında düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nda iki şarkı söyleyeceğini açıklamıştı.