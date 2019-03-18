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Yaramazlara biraz batar!

Madonna ve U2’dan saldırı kurbanları için kampanya

ABD’li şarkıcı Madonna ve ABD’li oyuncu Ben Stiller’ın da aralarında bulunduğu ünlüler Yeni Zelanda’daki cami saldırılarının kurbanları ve aileleri için bağış kampanyası başlattı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Madonna’nın ve U2 grubunun menajeri Guy Oseary, Christchurch kentinde 50 kişinin öldüğü saldırılarda ölenlerin yakınları ve yaralananlara destek olmak için bağış toplanan bir sayfa açtı. GoFundMe sayfasında kısa sürede 77 bin dolar (yaklaşık 421 bin lira) bağış toplandı.

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Madonna 10 bin dolar (yaklaşık 54 bin 700 TL) bağışlarken U2 18 bin dolar (yaklaşık 98 bin 400 lira), ABD’Li komedyen Chris Rock 5 bin dolar (yaklaşık 27 bin 300 TL), ABD’li oyuncu Ashton Kutcher ve Stiller ise 1000’er dolar (5 bin 470 lira) bağış yaptı.

100 bin dolara (547 bin TL) ulaşmayı hedeflediklerini belirten Oseary, sayfada şunları yazdı:

Yaşananlar korkunç. Yürek burkan manzaralar izledim ve bu hesabı açtım. Toplanan paranın ölenlerin aileleri ve yaralılara destek verecek bir organizasyona aktaracağız.”

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