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Yaramazlara biraz batar!

Madonna ‘hayatının filmi’ için yönetmen koltuğuna oturuyor

Madonna kendi hayat hikayesinin anlatılacağı filmi yöneteceğini ve senaristlerinden biri olacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Instagram hesabından bir süredir hayatını anlatan bir film çekileceğiyle ilgili ipuçları veren 62 yaşındaki pop ikonu senaryoyu ‘Juno’ ve ‘Jennifer’s Body’ filmlerinin Oscarlı senaristi Diablo Cody ile birlikte yazacak.

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Madonna, bunun müzik odaklı bir film olacağını belirtti.

Yıldız isim şunları söyledi: “Hayatın beni bir sanatçı, müzisyen, dansçı ve insan olarak çıkardığı bu inanılmaz yolculuğu insanlara anlatmak istiyorum. Bu inişli çıkışlı hayatımı kendi sesim ve vizyonumla paylaşamam çok önemli. O kadar çok ilham verici anlatılmamış hikayem var ki… Bunları benden daha iyi kim anlatabilir?”

Henüz adı açıklanmayan film Madonna’nın ‘Filth and Wisdom’ (2008) ve ‘WE’ (2011) filmlerinden sonra üçüncü yönetmenlik deneyimi olacak.

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Fotoğraf: Reuters

Son filmi eleştirmenler tarafından yerin dibine sokulmuş ve gişede bütçesinin yarısı kadar bile gelir elde edememişti.

Oyuncuları resmen açıklanmasa da filmde Madonna’yı Julia Garner’ın canlandıracağına dair dedikodular çıktı.

Madonna’nın oyuncuyu Instagram hesabından takip etmeye başlaması da bu ihtimali güçlendirdi.

Garner ‘Ozark’ dizisinde canlandırdığı Ruth Langmore rolüyle beğeni topluyor.

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