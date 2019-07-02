Madımak katliamının 26’ncı yılı: ‘Hesabı henüz sorulmadı’

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu yaşamını yitiren 33 aydın ve iki otel görevlisi, kentte düzenlenen programlarla anıldı.

Yaşamını yitirenlerin ailelerinin en önde olduğu yaklaşık binlerce kişilik kitle, Atatürk Caddesi’nden eskiden Madımak Oteli olan İl Özel İdare Bilim ve Kültür Merkezi önüne yürüdü.

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Valinin Salih Ayhan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, bina içinde, 2 Temmuz 1993’te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bıraktı. Ardından dualar edildi.

Valiye göre Sivaslılardan özür dilenmesi gerekiyor

Vali Ayhan “26 yıldır bu acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Bu acı, bizi birleştirecek ve bütünleştirecek” diyerek şöyle devam etti: “Sosyal medyada olsun, kamuoyunda olsun, sorumluluk mevkisinde olan herkesin Sivas katliamı kavramını kesinlikle kullanılmamasını istiyorum. Sivas’ta yaşayanlar ve dışarıda yaşayan Sivaslılar, bu olayı tasvip etmiyor. Aslında özür dilenmesi gereken bir kesim varsa Sivaslılardan özür dilenmeli.”

Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Kaplan: Müze talebimiz bitmeyecek

Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, anma için bir kez daha buluştuklarını belirterek, “Ne yazık ki 25 yıldır olduğu gibi bu yıl da şehit ailelerimiz çocuklarının nerede katledildiğini, nerede ateşe verildiğini, nerede binanın içinde dolaştığını görmediler; şimdi de bugün de göremiyorlar” dedi.

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Alevi kurumlarının binanın ‘utanç müzesi’ yapılması talebinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini söyleyen Kaplan şöyle devam etti: “Öncü adım olarak şehitlerimizin arasında bulunan iki katilin ismini çıkarın diye çok uğraştık. Maalesef gerçekleşmedi. Bundan sonraki süreçte umut ediyorum ki önümüzdeki yıl gerçekleşir.”

CHP’li Ağbaba: Bu, cumhuriyetle hesaplaşmadır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Madımak katliamının insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu söyledi: “Maalesef zaman aşımına uğradı bu dava. Buradan Almanya hükümetine çağrımız var. Sivas davasının halen yargılanan tanıklarını mutlaka Türkiye’ye iade etmelidir. Bu, insanlık açısından önemli bir cinayettir.”

Ağbaba, CHP olarak her ne kadar mahkeme, zaman aşımı vermiş olsa da katliamı hem Meclis’te gündeme getirmeye çalışacaklarını hem de bu katliamın unutulmamasını sağlayacaklarını belirterek şöyle devam etti: “Ne bizim ne insanlığın unutacağı bir dava. Hepimizin vicdanlarında mahkum olmuş bir katliamdır. Bu katliamda hayatını kaybedenleri bir kez daha anıyoruz. Bu katliam, Türkiye’deki aydınlanmaya, sanata, kültüre karşı yapılmış bir katliamdır. Bir cumhuriyetle hesaplaşmadır.”

HDP’li Koçyiğit: Hesabı henüz sorulmadı

HDP Eş Sözcüsü ve Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise aradan geçen 26 yıla rağmen acıların hala taze olduğunu belirterek şunları söyledi: “Sivas’ın hesabı henüz sorulamadı. Zaman geçti, dava açıldı, katliamı yapanlar aklandı. Bütün Alevi kurumlarının talebi, ‘utanç müzesi’ olarak aslında düzenlenmesi gerekiyor. Ne yazık ki ‘utanç müzesi’ yapılmadığı için içinde canlarımızı yakan iki katilin de adı yazıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz.”

Koçyiğit, ‘yüzleşme’ gerekliliğine dikkat çekti: “Katliamın hesabının verilmesi gerekiyor. Bu demokrasinin, insanlığın ilk adımıdır. 26 yıldır buradayız, bunun hesabını soracağız. Hesabını adil mahkemeler önünde verecekler, biz de bunu kararlılıkla takip edeceğiz.”