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Madenciye tekme atan Yerkel’e ‘dallama’ dediği içinmiş: Gözaltına alınan oyuncu Barış Atay serbest


 

Oyuncu Barış Atay, Muğla’nın Ortaca ilçesinde gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı olan Atay, Dalyan Mahallesi’nde gözaltına alındı.

Atay’ın, Soma faciası sonrası bir madenciyi tekmelemesiyle hafızalarda yer eden dönemin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’e ‘dallama’ dediği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Serbest kalan Atay, Twitter’da durumu şöyle anlattı:

Gezi eylemlerine verdiği destekle hatırlanan Atay, 2013 yılının sonlarında ‘RedHack’ ve ‘Anonymous’ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

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