Madenciye tekme atan Yerkel’e ‘dallama’ dediği içinmiş: Gözaltına alınan oyuncu Barış Atay serbest

Oyuncu Barış Atay, Muğla’nın Ortaca ilçesinde gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı olan Atay, Dalyan Mahallesi’nde gözaltına alındı.
Atay’ın, Soma faciası sonrası bir madenciyi tekmelemesiyle hafızalarda yer eden dönemin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’e ‘dallama’ dediği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
Serbest kalan Atay, Twitter’da durumu şöyle anlattı:
Yusuf Yerkel dallamasına, dallama dediğim için hakkımda yakalama kararı çıkarmışlar. Şimdi çıktım. İşçiye tekme atmak dallamalıktır!
— Barış Atay (@barisatay) June 15, 2017
Gezi eylemlerine verdiği destekle hatırlanan Atay, 2013 yılının sonlarında ‘RedHack’ ve ‘Anonymous’ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.