Madencilerden ‘corona mağduriyeti’ talebi: Devlet ödemelerimizi ertelesin

Madencilik sektörü, Çin’deki corona virüsü salgını nedeniyle iki ülke arasındaki ticaretin durma noktasına geldiğine dikkat çekerek 31 Ocak’ta devlete yapılması gereken ödemelerin ertelenmesi talebinde bulundu.

Fotoğraf: DHA

Çin’in Wuhan kentinden yayılan corona virüsü salgınında şimdiye kadar 170 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Reklam

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya madencilik sektörüne bir nebze de olsa nefes aldırmak adına erteleme talep ettiklerini belirterek şunları söyledi: “En büyük pazarımız Çin’de yaşananlar nedeniyle madencilik firmalarının Maden Kanunu kapsamında madencilik faaliyetlerinden doğan, maden ruhsatlardan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı, her türlü vergi ve ceza vb. bedelin, mücbir sebep kapsamında Türkiye genelinde yeni Maden Kanunu TBMM Genel Kurul gündeminde kabul edilene kadar ertelenmesini, yeni Maden Kanunu’nda da bu konuda düzenleme yapılmasını talep ediyoruz”.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin verdiği bilgiye göre Türk madencilik sektörünün Çin’e 2019 yılında 700 milyon doları doğal taş olmak üzere 1.35 milyar dolarlık maden ihracatı bulunuyor.

Çin pazarındaki duraklamanın Türk madencilik sektörüne etkilerinin büyük olacağını dile getiren Kaya, 31 Ocak 2020’de yapılması gereken yıllık ruhsat bedeli ve devlet hakkı ödemelerin ertelenmesi için bir cumhurbaşkanlığı kararnamesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Reklam

Çin’de 16-19 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Şiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın da salgın nedeniyle 6-9 Haziran’a ertelenmişti. Kaya, 150 Türk firmasının katılacağı fuar için Türk ürünlerinin yola çıkmış olduğunu, 25 Şubat’ta Şiamen’e varacak ürünlerin depolanması konusunda çalışmalarının sürdüğünü söyledi.