Diken

Yaramazlara biraz batar!

Maden ocağında göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen göçükte iş makinesiyle toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Görümlü beldesi Rutke Kurat Tepe mevkisindeki kömür ocağında dün saat 10:30 sıralarında meydana gelen göçükte üç işçi toprak altında kalmış, ikisi kurtarılarak Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 22 yaşındaki Mehmet Ali Aşkın’a ulaşmak için çalışma başlatılmıştı.

Reklam

AA’nın haberine göre AFAD ve UMKE ekiplerinin, hassas burunlu arama köpeklerini de kullandıkları çalışmada, makine operatörü Aşkın’ın cansız bedeni, 22 saat sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.

Aşkın’ın cansız bedeni, Silopi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SON HABERLER

Yeni büfe teklifi reddedilmişti: İBB’den mobil Halk Ekmek büfesi uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 40 yeni mobil ekmek büfesini hizmete aldı. İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) bağlı çalışan ekmek büfeleri, ilk etapta, en çok gereksinim duyulan 26 ilçede göreve başladı. Mobil büfelerin hizmet saatleri ise 11.00-18.00 olarak belirlendi. Büfelerde 250 gram ekmek 1 liraya satılıyor.