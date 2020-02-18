Maden ocağında fenalaşan işçi hayatını kaybetti

Çin’in Şi’an kentinde İngilizce öğretmenliği yapan Türk vatandaşı Burak Teoman (27), ‘corona’ salgını sonrası Türk Hava Yolları’nın uçuşlarını iptal etmesi, aktarmalı uçuşlardaki ekstra vize ve yüksek fiyatlar nedeniyle Türkiye’ye dönemediğini söyledi. Teoman, Türkiye’nin gönderdiği özel donanımlı askeri uçağın ise sadece virüsün çıkış noktası Wuhan kenti ve çevresindekileri almak için geldiğini söyledi.