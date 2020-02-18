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Yaramazlara biraz batar!

Maden ocağında fenalaşan işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta, özel işletmeye ait bir maden ocağında üretim sırasında fenalaşan işçi Recep Bilgin yaşamını yitirdi. Bilgin’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gelik beldesindeki maden ocağında çalışan Bilgin bu sabah fenalaştı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Bilgin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.

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Cumhuriyet başsavcılığı, Bilgin’in ölümü üzerine soruşturma başlattı. Bilgin’in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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