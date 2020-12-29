Maden ocağında çalışırken yaralanan işçi hayatını kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında çalışırken yaralanan bir işçi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre kuruma bağlı Karadon Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında çalışan Soner Dağlıoğlu, yer altında kullandığı lokomotifle manevra sırasında kafasını lokomotifin kabinine çarptı.

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Yaralanan Dağlıoğlu, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TTK’ya 2006 yılında girdiği öğrenilen Dağlıoğlu’nun cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil şunları söyledi: “Uzman arkadaşlarımız kurumun yetkilileriyle birlikte ocağa inip teknik bir çalışma yapacaklar. Olayın nasıl olduğunu bu çalışmadan sonra paylaşırız. Bize nakliyat servisinde iş kazası olduğu söylendi. Beraber çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Hepimiz çok üzgünüz.”