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Yaramazlara biraz batar!

Maden ocağında çalışan iki kişide ‘corona’ çıktı: 40 kişi karantinada, üretime ara verildi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, özel bir maden ocağında çalışan biri mühendis iki kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 40 kişi evlerinde izolasyona alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Gelik beldesinde özel maden ocağında çalışan iki kişinin testi pozitif çıkınca firma yetkilileri, durumu sağlık yetkililerine bildirdi.

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Bu iki kişinin yanı sıra 38 kişinin daha evlerinde izolasyona tabi tutulması kararlaştırılarak maden ocağında üretime geçici süre ara verildi. 

Sağlık ekiplerince, işçilerin durumlarının yakından takip edildiği, 14 günlük karantinanın sona ermesinin ardından maden ocağının yeniden üretime başlayacağı bildirildi.

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