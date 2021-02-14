Maden mühendisi kadını dövüp öldürmeye çalışmakla suçlanan işveren serbest

Marmara Adası’nda Terzi Mermer şirketine ait mermer ocağında çalışan maden mühendisi Canan Tosun, işvereni tarafından dövüldüğünü, ölümden döndüğünü belirterek şikayetçi oldu. Patron Fatih Uygun serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Twitter

Uygun’la önceki gün aralarında bir tartışma yaşanmasının ardından dün fabrikada yalnız olduğu bir anda kapıları kilitleyerek kendisini alıkoyduğunu söyleyen Tosun yaşananları şöyle anlattı: “Önce bana yumrukla saldırdı. Sonra yere yatırdı. Oradan zorla kaçtım. Dayısı camları kırıp içeri girerek beni kurtardı. Fabrikanın önünde çamurlara düştüm. Düştüğümde arabayı üstüme sürdü beni öldürmek için. Beni bıçakla kovaladı. Fabrikanın içine girdim. Bütün işçiler beni oun elinden alamadı. Şu an savcılık onu serbest bırakmış. Ben burada rapor almaya çalışıyorum.”

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Tosun kolu alçıda çektiği videoda Uygun’un kendisini cinsel şiddetle de tehdit ettiğini anlattı.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olayı kınayan bir açıklama yayınlayarak şu ifadelere yer verdi: “Canan Tosun darp raporu alarak savcılık ifadesini vermiş, ancak şiddeti uygulayan Fatih Uygun tutuklanmak yerine serbest bırakılmıştır.

Ülkemizde son yıllarda giderek artan ve ağırlıklı olarak kadını hedef alan şiddet ne yazık ki işyerlerine de sıçramış, işyerinde yaşanan şiddet için de ‘cezasızlık‘ uygulaması söz konusu olabilmiştir.

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TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, üyemiz Canan Tosun’un yanında olduğumuzun, kendisine uygulanan şiddette sorumluluğu bulunan kişilerin gereken cezayı almaları için elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. Toplumsal alanda artan şiddetin bir yansıması olarak değerlendirdiğimiz işyerinde yaşanan patron şiddetini kınıyor, şiddet uygulayanlara yönelik cezasızlık uygulamasının son bulmasını talep ediyoruz.”