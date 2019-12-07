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Yaramazlara biraz batar!

Maden kuyusundaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın Harmancık ilçesinde yeraltındaki krom madeninde çalışan Yaşar Cekel (50), maden kuyusundaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

Olay, Harmancık ilçesinde bulunan Kısmet ocağında gece saatlerinde meydana geldi. Gece vardiyasına giren işçilerden Yaşar Cekel, yerin 40 metre altında bulunan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Yaralıyı, düştüğü yerden çalışma arkadaşları çıkardı. İhbar üzerine  gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bursa Devlet Hastanesi’ne götürülen Cekel, tüm müdahalelere rağmen yolda yaşamını yitirdi. Yaşar Cekel’in cenazesi, otopsinin ardından memleketi Manisa’ya gönderildi.

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