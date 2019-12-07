Maden kuyusundaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç’un güvenlik gerekçesiyle götürüleceği öne sürülen Şırnak’tan vazgeçildiği, daha sonra Van’a yönlendirildiği bildirildi. Arduç’u psikiyatri açısından değerlendiren Psikiyatrist Psikoterapist Onur Okan Demirci ise katilin ruh halini ‘Amok Sendromu’ olarak tanımladı ve tür bir psikolojiye sahip katilden korunmanın tek yolunun onun önceden tanımlanması olduğunu söyledi.