Madde madde: CHP’den ‘Adalet Yürüyüşü’ genelgesi

CHP, sürdürdüğü ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanlara 12 maddelik bir genelge dağıttı.

CHP, İstanbul milletvekilleri Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanıp cezaevine gönderilmesi üzerine Ankara’dan yürüyüş başlatmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün “Provokasyonlara karşı dün akşam 12 maddelik bir genelge hazırladık. Katılan herkese vereceğiz 12 maddelik genelgeyi” demişti.

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü Temel Kuralları’ başlıklı genelgesi şu maddelerden oluşuyor:

* Güvenliğinin sağlanabilmesi ve yürüyüşünü tamamlamasını engelleyecek bir kazaya uğramaması için genel başkan en önde yürüyecek.

* Hiçbir kişi ve kurumun genel başkanın önünde yürümesine izin verilmeyecek.

* Genel başkana sadece uğradıkları adaletsizliklerin sembol isimleri, temsil ettikleri kitlelerin seçilmiş başkanları, toplumsal kanaat önderleri ve katılımları ile yürüyüşümüze güç verecek kişiler geçici süreyle eşlik edecek. Belirtilenler dışında hiç kimsenin kortej düzenini bozacak şekilde genel başkan ile yürümesine izin verilmeyecek.

* Bu yürüyüş boyunca uzaktan çekilen resimler ve önceden izin alınan istisnai haller haricinde genel başkan ile özel resim çekilme talepleri karşılanmayacak.

* Konaklama alanlarının girişinde emniyet görevlilerince (polis, jandarma) bütün katılımcıların üstü ve çantaları aranacak, arama yapılmadan hiç kimsenin alana girmesine izin verilmeyecek.

* Yürüyüş sırasında trafik akışının korunması çok önemlidir. Yürüyüşe katılanların araçlarını, yürüyüşü engelleyecek şekilde yol kenarına park etmemesi gerekmektir.

* Trafik akışının sağlanması için yol genişliğine göre en fazla altı kişi aynı sırada yürüyecek, trafiğin aktığı şerit işgal edilmeyecek.

* Yürüyüş boyunca güvenliğimizi sağlayan polisimizin ve jandarmamızın tüm uyarı ve ikazlarına uyulacak.

* Yürüyüş sırasında yürüyüşümüzü taciz etmek isteyen provokatörlerle karşılaşıldığında asla karşılık verilmeyecek. Bu tahrik ve tacizlere karşı sadece ‘Hak, Hukuk, Adalet’ sloganı ile yanıt verilecek. Bu tahriklere karşılık vermek, bu yürüyüşe zarar vereceğinden bu duruma asla müsaade edilmeyecek.

* Yürüyüş sırasında sadece Türk bayrağı ve ‘Adalet’ yazılı pankart ve dövizler kullanılacak. Hiçbir partinin, kurumun veya grubun bayrak, flama veya dövizinin açılmasına izin verilmeyecek.

* Bu yürüyüşün sloganı ‘Hak, Hukuk, Adalet’tir. Bu slogan dışında hiçbir slogan atılmayacak.

* Yürüyüş ve konaklama alanlarında alkollü içki tüketimi kesinlikle yasak.