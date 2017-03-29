Madalyaları alındı: Doping yaptıkları saptanan Abeylegesse’ye iki, Bulut ve Konak’a dörder yıl men cezası 

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), doping yaptıkları saptanan milli atletlerden Elvan Abeylegesse’ye iki, Gamze Bulut ve Songül Konak’a ise dörder yıl men cezası verdi.

IAAF, güncellenen doping cezalı sporcular listesini yayımladı. Ceza alan atletler arasında Abeylegesse, Bulut ve Konak da yer aldı.

Madalyaları alındı

2007 Osaka Dünya Atletizm Şampiyonası’nda alınan numunelerinde yasaklı maddeye rastlanan Abeylegesse, 29 Eylül 2015’ten geçerli olmak üzere iki yıl pistlerden men edildi.

35 yaşındaki atletin 2007 Dünya Şampiyonası 10 bin metre gümüş madalyasıyla 2008 Pekin’de kazandığı 5 bin metre ve 10 bin metre gümüş madalyaları elinden alındı.

Tüm dereceleri iptal edildi

2012 Londra Olimpiyatları’nda kadınlar 1500 metre yarışını ikinci sırada tamamlayan Gamze Bulut’a dört yıl men cezası verildi.

Biyolojik pasaportunda sapma tespit edilen Bulut’un 20 Temmuz 2011’den itibaren aldığı tüm dereceler iptal edildi, Londra’da kazandığı gümüş madalya ve 2012 Avrupa Şampiyonası’nda yine 1500 metrede kazandığı gümüş madalya elinden alındı.

2020’ye dek men



Kadınlar 1500 metre disiplininde yarışan bir diğer atlet Songül Konak ise 19 Haziran 2016’dan itibaren dört yıl ceza aldı ve 17 Mayıs 2015’den beri katıldığı yarışmalardan diskalifiye edildi.