Madagaskar’da bağımsızlık günü kutlamalarında izdiham: 16 kişi öldü

Afrika ülkesi Madagaskar’da, ülkenin bağımsızlığını elde ettiği günün yıldönümü kutlamalarının yapıldığı stadyumda 16 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre ayrıntılar yüzde yüz netlik kazanmasa da yetkililer, geçit töreni sonrasında stadyumu terk etmeye çalışan kalabalıkta polisin kapıları kapatmış olması nedeniyle izdiham yaşandı. Ezilerek ölenlerin yanısıra onlarca kişi de başkent Antananarivo’daki kutlamada yaralandı.

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Görgü şahitleri geçit töreni ve konser için gittikleri stadyumda, tören sonrasında kapıların açıldığını ve insanların kapılara yöneldiğini ancak çok kısa süre içinde kapıların kapanması nedeniyle çıkış noktaları önünde ‘insanlar birbirini ezdi’.

Geçen yıl aynı stadyumdaki bir futbol maçında benzeri bir durum yaşanmış bir kişi ölmüş; 30 kişi yaralanmıştı.