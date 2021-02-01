Maçta, yüzüne atılan yumruk sonrasında hastaneye kaldırılan boksör hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların açılması veya diğer kısıtlamalar ile ilgili kararları değerlendirmek için erken olduğunu ifade ederek, ikinci doz aşılar yapıldıktan sonra okulların açılmasının daha doğru olacağını söyledi.