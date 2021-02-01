Maçta, yüzüne atılan yumruk sonrasında hastaneye kaldırılan boksör hayatını kaybetti

Pakistan’ın Karaçi kentinde karşılaşma sırasında yüzüne yumruk yiyen boksör kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
AA’nn haberine göre Karaçi merkezli Pakistan Boks Kurulu tarafından düzenlenen müsabakalar kapsamında Aslam ile rakibi Muhammed Vali ringde karşı karşıya geldi.
Maç sırasında rakibine baskı uygularken yüzüne kontra yumruk alarak yere yığılan 33 yaşındaki Aslam hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Pakistan Boks Federasyonu (PBF) Genel Sekreteri Nasir Tung, boks müsabakalarını düzenleyen kurumun kendileriyle bir bağının olmadığını ve federasyondan onay alınmadığını söyledi.
Tung, söz konusu organizasyonu yasa dışı olarak nitelendirerek olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.