Maçta saldırıya uğrayan Amedsporlu Naki: Yalnızca çiçek değil, bolca gol de vereceğiz

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Mersin İdmanyurdu’yla yapılan deplasman maçında bir taraftarın yumruklu saldırısına uğrayan Amedsporlu oyuncu Deniz Naki, Twitter adresinden saldırıya yanıt verdi.

Dün akşam yaşanan olayı yazılı bir açıklamayla değerlendiren Naki, bu yıl şampiyon olup kupayı, geçen sene hayatını kaybeden Amedspor kaptanı Şehmuz Özer’e götüreceklerini söyledi.

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Naki, Özer’den alıntı yaparak, “Onlar bize kötü davransın, biz onlara çiçek vermeye devam edeceğiz’. Ama bundan sonra yalnızca çiçek değil, bolca gol de hediye edeceğiz” diye yazdı.

Naki’nin açıklamasının tam metni şöyle:

Basına ve Kamuoyuna pic.twitter.com/K4CoZphK6E — Deniz Dersim Naki (@DenizDersimNaki) August 27, 2017