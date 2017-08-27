Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Maçta saldırıya uğrayan Amedsporlu Naki: Yalnızca çiçek değil, bolca gol de vereceğiz

Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

Mersin İdmanyurdu’yla yapılan deplasman maçında bir taraftarın yumruklu saldırısına uğrayan Amedsporlu oyuncu Deniz Naki, Twitter adresinden saldırıya yanıt verdi.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam yaşanan olayı yazılı bir açıklamayla değerlendiren Naki, bu yıl şampiyon olup kupayı, geçen sene hayatını kaybeden Amedspor kaptanı Şehmuz Özer’e götüreceklerini söyledi.

Reklam

Naki, Özer’den alıntı yaparak, “Onlar bize kötü davransın, biz onlara çiçek vermeye devam edeceğiz’. Ama bundan sonra yalnızca çiçek değil, bolca gol de hediye edeceğiz” diye yazdı.

Naki’nin açıklamasının tam metni şöyle:

Amedsporlu Deniz Naki’ye deplasman maçında taraftardan yumruklu saldırı


Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...