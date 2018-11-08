Macron’un Erdoğan davetine karşı bildiri: Gerekçe ‘soykırım’, antisemitizm, ihlaller

Fransa’da bir grup aydın, yazar, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Paris’e davet edilmesini protesto etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 11 Kasım’da Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100’üncü yıldönümü için düzenlenecek törene Erdoğan’ı da davet etmişti.

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Deutsche Welle’nin aktardığına göre Le Monde gazetesinde yayınlanan bildiride ‘Erdoğan’ın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Dünya Savaşı sırasında Jön Türk hükümeti tarafından tertiplenen Ermeni soykırımını inkâr politikası yürüttüğü’ görüşü öne çıkarıldı.

Macron’dan ‘kefil değilim’ açıklaması istendi

Kıbrıs ve Kürt politikaları da eleştirilen Türkiye’nin ‘cihatçılık ve antisemitizmi körüklediği’ ve ‘İsrail’e karşı kontrol edilemez bir nefreti teşvik ettiği’, ‘özgürlükleri ihlal ettiği ve ‘dünyanın en büyük gazeteci zindanı’ haline geldiği savunulan bildiride, “Türkiye’de 55 bin siyasi tutuklu var ve iki yılda 150 bin devlet memuru düşünce suçundan işten çıkarıldı” dendi.

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Macron’dan ise davetin, Erdoğan’ın yürüttüğü politikalara kefil olunduğu anlamına gelmediğine yönelik net mesaj vermesi istendi.

İmzacılar: Aralarında Costa Gavras da var

Bildiriyi imzalayanlar arasında, İsrail yanlısı tezleriyle tanınan felsefeci Pascal Bruckner, yönetmen Costa Gavras, Nazi avcısı olarak bilinen Serge ve Beate Klarsfeld çifti, Simon Wiesenthal Merkezi Başkanı Richard Odier, Fransa’da ‘Ermeni soykırımı’nı inkârın cezalandırılmasıyla ilgili yasa teklifinin mimarı milletvekili Valérie Boyer, Fransa Yahudi Üniversiteliler Birliği Başkanı Sacha Ghozlan, Doğu Hıristiyanlarını Koruma Derneği (Chrédo) Başkanı Patrick Karam, Fransa Kıbrıs Toplumu Başkanı Evagoras Mavrommatis, Avrupa Parlamentosu üyesi Renaud Muselier, Fransa Kürt Enstitüsü Başkanı Kendal Nezan, Fransa Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Komitesi Eş Başkanları Mourad Papazian ve Ara Toranian, Fransız Irkçılıkla Mücadele Derneği Başkanı Dominique Sopo ve Fransa Helen Toplumu Başkanı Seta Theodoridis de bulunuyor.

Ermeni diasporası da mektup yazdı

Fransa Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Konseyi (CCAF) de Macron’a ayrı bir mektup göndererek Erdoğan’ın 11 Kasım törenine davet edilmesini protesto etti. Fransa’daki Ermeni lobisi, Türkiye’nin Paris büyükelçiliğinin 29 Ekim resepsiyonuna Ermeni kökenli milletvekili Jacques Marilossian’ın katılmasına da tepkili.

Macron’un kurduğu LREM partisinne mensup Marilossian’ın resepsiyona katılarak Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ile poz vermesini ‘kabul edilemez’ bulan CCAF, Marilossian’ın Fransız parlamentosundaki Fransa-Ermenistan Dostluk Grubu’ndan istifa etmesi için kampanya başlattı.

Fransa-Ermenistan Dostluk Grubu’nun başkanlık görevini yürüten Marilossian, aynı zamanda da Fransa-Türkiye Dostluk Grubu üyesi.

Marilossian, tepkiler üzerine, “Şoke etmiş veya incitmiş olabileceğim herkesten özür diliyorum” derken ‘soykırım‘ın inkârına karşı mücadelesinin ‘sarsılmaz’ olduğunu vurguladı.

CCAF, Marilossian’ın özür mesajını kabul etmekle birlikte yetersiz buldu ve derhal Fransa-Ermenistan Dostluk Grubu başkanlığı görevini bırakması çağrısında bulundu.