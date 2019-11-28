Macron’dan Türkiye’ye eleştiri: Oldu bitti ile NATO’dan dayanışma bekleyemezsiniz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin bir yandan ‘oldu bitti’ şeklinde Suriye’de operasyon başlatırken, diğer yandan NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemeyeceğini söyledi. Macron’un açıklamasına tepi gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Macron’un ‘terör örgütlerinin hamisi olduğunu’ söyledi.

Macron, Elysee’deki basın toplantısında. Fotoğraflar: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris’te Elysee Sarayı’nda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Macron, NATO’nun artık çağın gereklerine uygun olarak değişmesi gerektiğini vurguladı. “Artık demir perde düştü, soğuk savaş bitti. Yeni bir dönem var” diyen Macron, Avrupa’da barış ve istikrarın sağlanması için Rusya ile stratejik diyaloğa geçilmesi gerektiğini söyledi.

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‘Hem müttefiklik hem de IŞİD’e karşı koalisyonu tehlikeye atan askeri operasyon olmaz’

Basın toplantısında Türkiye’nin ‘NATO’dan Türkiye’nin Suriye sınırındaki güvenlik planına destek gelmezse, Baltık savunma planını engelleyeceği’ açıklamasına da değinen Macron, bu tavır ile birlikte Barış Pınarı Harekatı’nı şöyle eleştirdi: “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği operasyon gerçek bir sorun yarattı. NATO’nun görev ve hakları nedir? Bunun belirlenmesi gerekir. Müttefikimiz Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlıyorum ve saygı duyuyorum. Ama bir tarafta ‘müttefikiz ve dayanışma istiyorum’ deyip, diğer taraftan Koalisyon’un IŞİD’e karşı mücadelesini tehlikeye sokan askeri bir operasyon gerçekleştiremezsiniz.”

Macron açıklamasında, 4 Aralık’ta Londra’da yapılacak NATO Liderler Zirvesi’nde bu konuyu Türkiye ile müttefikler arasında gerçek bir diyalogla görüşmeyi umduğunu da belirtti.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 savunma sistemini ve bu sistemin NATO’nun hava savunma sistemle uyumu konusunu da tartışmak istediğini söyleyen Macron, “Bu konuda Stoltenberg’in Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalarını selamlıyorum” dedi.

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Macron, NATO içinde ‘ortak hedefler ve düşmanlar’ konusunda da köklü bir reform gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti: “NATO içinde bir tehlike karşısında nasıl çözüm bulunmalı? Biz kimiz, ortak düşmanlarımız kim? Rusya ve Çin ortak düşmanımız değil, bu açık. Hepimizin ortak düşmanı terör grupları ve terörizm. Fransa’nın Sahel’deki angajmanı da bu çerçevededir. Kimlerin terörist grup olduğunu tanımlamak gerekir.”

Reuters’in haberine göre ise Rusya’nın kısa ve orta menzilli füze faaliyetlerinin ertelenmesi talebinin Fransa tarafından kabul edilmediğini söyleyen Macron, Avrupa Birliği ülkelerinin ABD ile Rusya arasında orta menzilli nükleer füzelerle ilgili imzalanacak bir anlaşmaya da taraf olması gerektiğini belirtti. “İkili anlaşmalarla tatmin olamayız” diyen Macron, Rusya ve ABD’nin çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nın da (INF) yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu adımı yasaklayan INF’nin resmi olarak ağustos ayında sona ermesinin ardından Rusya, Avrupa’da kısa ve orta menzilli nükleer füzelerin konuşlandırılmasının ertelenmesini önermişti.

Çavuşoğlu’ndan Macron’a tepki: Terör örgütlerinin hamisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye ile ilgili sözlerinin bir karşılığı olmadığını söyleyerek, Fransa Cumhurbaşkanını sert bir dille eleştirdi.

DW Türkçe’nin haberine göre Çavuşoğlu, şöyle dedi: “Biz burada terörle mücadele ediyoruz. O terör örgütünün hamisi zaten. Elysee’de sürekli ağırlıyor. ‘Benim müttefikim terör örgütü’ diyorsa ona da vereceğimiz cevap var. Macron unutmasın. Merkel’in de söylediği gibi, Türkiye bir NATO müttefikidir. (Macron) Müttefiklerin yanında dursun.”