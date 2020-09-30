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Yaramazlara biraz batar!

Macron’dan Türkiye’ye Karabağ eleştirisi: Açıklamaları düşüncesizce ve tehlikeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalara ilişkin Türkiye’nin ‘savaş yanlısı söylemlerde bulunduğunu’ öne sürerek bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Fotoğraf: AA

Dağlık Karabağ’da pazar günü Ermenistan ile Azerbaycan arasında başlayan çatışma dördüncü gününe girdi.

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Macron Letonya’da düzenlediği basın toplantısında “Türkiye’nin (Azerbaycan lehine) yaptığı açıklamaların düşüncesizce ve tehlikeli olduğu kanaatindeyim” dedi.

Öte yandan Macron, Türkiye’nin olaylara dahil olduğuna yönelik söylentilere ilişkin herhangi bir delil bulunmadığını da belirtti.

Macron, bu konuyu çarşamba akşamı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le, perşembe günü de ABD Başkanı Donald Trump’la görüşeceğini söyledi.

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