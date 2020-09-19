Macron’dan Türkçe Doğu Akdeniz mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından Türkçe bir mesaj paylaşarak Doğu Akdeniz’deki krizin çözümü için diyalog çağrısı yaptı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Korsika’da yapılan Med7 toplantısına gönderme yapan Macron şu ifadeleri kullandı: “Ajaccio’da, Türkiye’ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim.”

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Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2020

Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye konusunda daha bütünlüklü bir duruş ortaya koyması gerektiğini, ayrıca AB’nin Ankara ile gerginliğin tırmanmasını istemediğini söylemişti.