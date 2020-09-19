Macron’dan Türkçe Doğu Akdeniz mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından Türkçe bir mesaj paylaşarak Doğu Akdeniz’deki krizin çözümü için diyalog çağrısı yaptı.
Korsika’da yapılan Med7 toplantısına gönderme yapan Macron şu ifadeleri kullandı: “Ajaccio’da, Türkiye’ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim.”
Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye konusunda daha bütünlüklü bir duruş ortaya koyması gerektiğini, ayrıca AB’nin Ankara ile gerginliğin tırmanmasını istemediğini söylemişti.