Macron’dan Fransa’daki Müslüman liderlere ültimatom

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Müslüman liderlerden, radikal İslam’a yönelik geniş bir kampanyanın parçası olarak hazırlanan ‘cumhuriyetçi değerler şartlarını’ kabul etmelerini istedi.

Fotoğraf: Reuters

Macron, Fransız Müslüman İnanç Konseyi’ne (CFCM) tüzüğü kabul etmesi için 15 günlük bir ültimatom verdi. CFCM, bir Ulusal İmam Konseyi oluşturmayı kabul etti.

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Şartlar, İslam’ın siyasi bir hareket değil bir din olduğunu belirtirken, Müslüman gruplara ‘dış müdahaleyi’ de yasaklayacak.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa’da ‘İslamcı ayrılıkçılık’ olarak nitelendirdiği olgunun üstesinden gelmek için yeni önlemler de duyurdu.

Önlemler arasında radikalleşmeyi önlemeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir yasa tasarısı yer alıyor. Yasa tasarısı aşağıdaki önlemleri içeriyor:

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Kamu görevlilerini dini temellerden tehdit edenlere, evde eğitim ve daha ağır cezalar getirilmesine ilişkin kısıtlamalar…

Çocuklara, okula katılım gösterdiklerinden emin olmak için yasa uyarınca bir kimlik numarası vermek. Yasayı çiğneyen ebeveynler, altı aya kadar hapis ve yüksek para cezaları ile karşı karşıya kalabilir.

Bir kişinin kişisel bilgilerini, kendisine zarar vermek isteyen kişiler tarafından bulunmasına imkan verecek şekilde paylaşma yasağı…

Yasa tasarısı 9 Aralık’ta Fransız kabinesinde görüşülecek.