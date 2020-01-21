Macron ve Trump, dijital ürünlere vergi getirme konusundaki anlaşmazlıkta ateşkes ilan etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa’nın dijital ürünlere vergi getirme planı konusunda ‘çok başarılı bir görüşme’ yaptıklarını ve iki ülkenin gümrük vergilerindeki artışları engellemek için beraber çalışacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Bir Fransız diplomatın verdiği bilgiye göre, Macron ve Trump olası bir gümrük vergisi savaşını 2020’nin sonuna erteleme konusunda mutabık kaldı ve dijital vergisi ile ilgili görüşmelere o dönemde yapılacak OECD toplantısında devam etmeyi kararlaştırdı.

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Fransız diplomatın verdiği bilgiye göre, Trump ve Macron yıl sonuna kadar müzakerelere fırsat tanıma konusunda anlaştı. Bu süre içerisinde art arda gümrük vergileri gelmeyecek.

Fransa, Temmuz 2019’da ülkedeki hasılatı 25 milyon, dünya çapındaki hasılatı da 750 milyon avrodan fazla olan şirketlerin Fransa’daki dijital hizmetlerden elde ettikleri hasılatlara yüzde 3 oranında vergi getirme kararı almıştı. Washington ise bunun üzerine Fransız ürünlerine vergi koyma tehdidinde bulunmuştu.

Fransız yetkililer ise OECD kapsamında dijital vergilendirmeyle ilgili yapılan herhangi bir anlaşmanın derhal o alandaki Fransız vergilerini hükümsüz kılacağını defalarca belirtmişlerdi.

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Beyaz Saray’ın dünkü açıklamasında, Trump ve Macron’un dijital hizmetler vergisi konusundaki görüşmelerin başarıyla tamamlanmasını önemli gördükleri belirtilmişti.