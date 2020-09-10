Macron: Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz gerginlğiyle ilgili “Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz” dedi.
Macron bugün Avrupa’nın bir bütün olarak Türkiye konusundaki tutumunda daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olması gerektiğini söylemişti.
Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis, bugün gemilerini Doğu Akdeniz’deki tartışmalı bölgelerden çekmemesi halinde AB’nin Türkiye’ye ‘anlamlı‘ yaptırımlar uygulamasını istemiş, Macron da Korsika’da düzenlediği basın toplantısında, “Niyetlerini netleştirmek Türkiye’ye bağlı” demişti.