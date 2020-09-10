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Yaramazlara biraz batar!

Macron: Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz gerginlğiyle ilgili “Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Macron bugün Avrupa’nın bir bütün olarak Türkiye konusundaki tutumunda daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olması gerektiğini söylemişti.

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Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis, bugün gemilerini Doğu Akdeniz’deki tartışmalı bölgelerden çekmemesi halinde AB’nin Türkiye’ye ‘anlamlı‘ yaptırımlar uygulamasını istemiş, Macron da Korsika’da düzenlediği basın toplantısında, “Niyetlerini netleştirmek Türkiye’ye bağlı” demişti.

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